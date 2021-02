Ineos naar Tour met Thomas en Carapaz, Bernal naar Giro

Team Ineos Grenadiers start dit jaar met de Brit Geraint Thomas, de Ecuadoriaan Richard Carapaz en de Britse Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart in de Tour de France. De Colombiaan Egan Bernal, de Tourwinnaar van 2019, focust zich op de Ronde van Italië.

Dat heeft teambaas Dave Brailsford bekendgemaakt. De nieuw aangetrokken ronderenner Adam Yates wordt de kopman in de Vuelta.

Bernal, die afgelopen seizoen moest opgeven in de Tour de France, krijgt in de Ronde van Italië gezelschap van de Rus Pavel Siakov, en zijn landgenoot Daniel Martínez. Ook de Italiaanse wereldkampioen tijdrijden, Filippo Ganna, zal van start gaan in de Giro d’Italia, die van 8 tot en met 30 mei zal worden verreden.

Thomas krijgt in de Ronde van Frankrijk gezelschap van de laatste twee winnaars van de Giro, Carapaz en Geoghegan Hart die zijn debuut zal maken in de Tour. Voor de Tour, die op 26 juni van start gaat, zijn Jonathan Castroviejo, Rohan Dennis, Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Richie Porte en Luke Rowe verder opgenomen in de voorselectie. Dat zou betekenen dat er in de Tourselectie geen plek is voor Dylan van Baarle.

“Op papier en met twee tijdritten is het een goede Tour voor Geraint”, zei Brailsford. Volgens de teambaas van Ineos is de wielrenner uit Wales met 34 jaar ook nog niet te oud om voor de Tourzege te gaan. De laatste twee Tourwinnaars waren juist erg jong, Bernal was 22 jaar toen hij won in 2019, Tadej Pogacar vorig jaar 21 jaar.