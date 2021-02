Baas Australian Open wacht nog op twaalf testuitslagen

Bijna 500 tennissers, coaches, officials en stafleden hebben tijdens hun quarantaine in een hotel in Melbourne negatief getest op het coronavirus. Van twaalf andere personen is het resultaat van de coronatest nog niet bekend. “Dat komt doordat deze mensen later op donderdag zijn getest”, liet directeur Craig Tiley van de Australian Open weten.

Door een recente coronabesmetting bij een medewerker in een van de spelershotels moesten 507 tennisgasten woensdag weer in isolatie. Onder hen bevonden zich 160 spelers. “Tot dusver is iedereen negatief. Dat is positief nieuws en hopelijk krijgen we de komende uren te horen dat alle 507 mensen niet besmet zijn”, gaf Tiley te kennen.

De voorbereidingstoernooien in de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar lagen donderdag stil, maar worden vrijdag hervat. Dat geldt eveneens voor de ATP Cup, die in Melbourne wordt gehouden. Ook de loting voor de Australian Open vindt vrijdag plaats, een dag later dan gepland. Het toptoernooi begint maandag.