Soevereine koploper Ajax krijgt klap op klap op weg naar Utrecht

In grote onrust bereidt Ajax zich voor op de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. Een kleine week na de uitzege op AZ, de nederlaag van PSV en het puntenverlies van Vitesse ziet het seizoen er voor de koploper heel anders uit. Hoe zullen de spelers een serie teleurstellingen verwerken?

“Het is nooit saai, never a dull moment”, stelde Ten Hag donderdag tijdens een persmoment dat eigenlijk bedoeld was voor het thuisduel met FC Utrecht. Het ging nauwelijks over de tegenstander van zondag in de Johan Cruijff ArenA. Ajax had namelijk geblunderd met het opstellen van de lijst voor spelers voor de Europa League. Sébastien Haller ontbrak. De spits kwam vorige maand voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro over van West Ham United.

Ten Hag erkende dat de fout bij Ajax lag en wist dat de UEFA vaak onverbiddelijk is als een deadline wordt gemist. Toch had hij nog een sprankje hoop dat Haller dit seizoen Europees in actie mocht komen. Tot vrijdagochtend, toen duidelijk werd dat de UEFA geen clementie toonde.

Nog geen half uur na het bericht van de Europese voetbalbond moest iedereen die Ajax lief heeft een volgende teleurstelling slikken. André Onana mag van de UEFA 12 maanden niet in actie gekomen. Niet internationaal en nationaal. Bij de doelman werd op 30 oktober tijdens een controle buiten de wedstrijden om het verboden middel furosemide in zijn urine aangetroffen.

Volgens Ajax heeft Onana per ongeluk het middel binnengekregen, via een tabletje dat hij nam omdat hij zich die dag niet lekker voelde. De keeper uit Kameroen zou een Lasimac-tablet hebben geslikt dat was voorgeschreven aan zijn vrouw. Ajax gaat in beroep tegen de dopingschorsing, maar de 38-jarige Maarten Stekelenburg zal waarschijnlijk in de herfst van zijn loopbaan voorlopig het doel verdedigen.

De vreugde over de voorsprong op PSV (7 punten), Vitesse (8 punten), Feyenoord (12 punten) en AZ (13 punten) werd woensdag al getemperd door het nieuws dat de talentvolle Brian Brobbey zijn aflopende contract niet wil verlengen en in de zomer gratis vertrekt. En de verwachte transfer van Quincy Promes naar Spartak Moskou is plotseling onzeker omdat de Russen niet alle verantwoordelijkheid willen dragen als de aanvaller wordt veroordeeld wegens betrokkenheid bij een steekpartij waarbij zijn neef gewond raakte. Ajax had maandag met Oussama Idrissi al wel een tijdelijke vervanger aangetrokken.

Er was ook nog goed nieuws bij Ajax deze week. Mohammed Kudus lijkt hersteld van een knieblessure en kan zondag waarschijnlijk op de bank plaatsnemen