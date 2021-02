Bobber De Bruin halverwege ver achterop bij WK

Bobber Ivo de Bruin heeft een teleurstellende dag achter de rug bij het WK bobslee in Altenberg. Met remmer Janko Franjic was hij zaterdag na twee van de vier runs slechts goed voor de 21e tijd. Er nemen 25 bobsleeërs deel aan de wereldtitelstrijd, die zondag verdergaat.

De leiding is in handen van de Duitser Francesco Friedrich, die in Altenberg recordhouder wordt wanneer hij zijn tiende wereldtitel verovert. Met negen staat hij nu nog gelijk met de Italiaanse bobsleelegende Eugenio Monti.

Met zijn remmer Alexander Schüller heeft Friedrich na twee runs een voorsprong van 0,88 seconde op zijn landgenoot Johannes Lochner. De Zwitser Michael Vogt is voorlopig derde. De Bruin gaf 2,41 seconden toe, na de 20e en de 21e tijd te hebben gerealiseerd.