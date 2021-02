IOC veroordeelt uitspraken voorzitter Spelen over vrouwen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) veroordeelt de uitspraken die voorzitter Yoshiro Mori van het organisatiecomité van de Spelen van Tokio onlangs deed over vrouwen. “Absoluut ongepast, in strijd met de inspanningen van het IOC en de hervormingen op de Olympische Agenda 2020”, schrijft het IOC in een verklaring. Het comité somt daarin op wat het allemaal al heeft bewerkstelligd in de strijd voor gendergelijkheid.

De 83-jarige Mori, voormalig premier van Japan, kwam vorige week in opspraak door neerbuigende opmerkingen over vrouwen. Hij had gezegd dat vrouwen tijdens vergaderingen veel te lang aan het woord zijn en uitte daarover zijn irritatie.

“Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is”, zei de voorzitter, die later tijdens een persconferentie zijn verontschuldigingen aanbood. Mori noemde zijn opmerkingen “ongepast”, maar voegde er meteen aan toe dat hij niet zou opstappen.

De uitspraken van Mori, die in zijn tijd als premier ook al bekend stond om zijn verbale uitglijders, leidden tot grote verontwaardiging op sociale media, zowel in binnen- als buitenland. Uit een peiling bleek dat een meerderheid van de Japanse bevolking vindt dat de voorzitter moet vertrekken. Het organisatiecomité had al benadrukt de opmerkingen van Mori ongepast te vinden.

Het IOC vond het nodig om zelf ook stelling te nemen. Het internationale comité benadrukt dat bij de Spelen van Tokio de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers nagenoeg gelijk ligt. Het is de bedoeling dat bij de openingsceremonie ieder land twee vlaggendragers heeft: een man en een vrouw.