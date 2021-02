Nadal zonder zorgen door eerste ronde in Melbourne

Rafael Nadal heeft zich zonder setverlies verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De als tweede geplaatste Spanjaard was in een uur en 52 minuten met 6-3 6-4 6-1 de Serviër Laslo Djere, de mondiale nummer 56, de baas.

Voor de 34-jarige Nadal was het zijn eerste wedstrijd van het jaar. In aanloop naar de Australian Open zou hij deelnemen aan de ATP Cup, maar op het landentoernooi kwam hij vanwege rugproblemen niet in actie. In zijn eerste partij leek Nadal weinig last te hebben van zijn rug.

“Het waren vijftien lastige dagen voor me met de zorgen om mijn rug, dus ik moest overleven vandaag. Ik heb gedaan wat ik moest doen”, zei Nadal. “Natuurlijk was het geen ideale voorbereiding voor me, maar ik leef van dag tot dag.”

In de tweede ronde neemt Nadal het op tegen de winnaar van het duel tussen de qualifiers Michael Mmoh en Viktor Troicki.