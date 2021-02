Darter Nentjes wint, Van Barneveld zit nog in wachtkamer

Darter Geert Nentjes heeft weer een speelkaart voor de PDC verdiend. ‘The Spear’ uit Urk was op de tweede dag van de finaleronde van de zogeheten Qualifying School de sterkste. Hij klopte in de finale de Georgiër Boris Koltsov (6-5), nadat hij in de halve eindstrijd Raymond van Barneveld had uitgeschakeld (6-5).

De winnaars van de vier speeldagen van de finaleronde in het Duitse Niedernhausen mogen komend seizoen aan de toernooien van de PDC deelnemen. Ook de acht beste darters over vier speelronden zijn dit jaar te zien op het hoogste niveau.

Van Barneveld strandde zondag in de achtste finales en bereikte dus maandag de laatste vier. Hij strijdt dinsdag en woensdag verder voor een terugkeer naar het hoogste niveau. De vijfvoudig wereldkampioen is in Niedernhausen begonnen aan zijn ‘tweede’ dartscarrière. Hij nam ruim een jaar geleden afscheid van zijn favoriete sport, maar kwam in september terug op dat besluit.