Teambaas Horner: Red Bull neemt lot Formule 1 in eigen hand

Red Bull neemt zijn lot in de Formule 1 in eigen hand. De renstal maakt vanaf 2022 in eigen beheer gebruik van de motoren van Honda en zal zelf in staat zijn een krachtbron te ontwikkelen voor na 2025, als de Formule 1 een nieuwe generatie duurzame hybride motoren introduceert. Dat zei teambaas Christian Horner van de renstal die Max Verstappen onder contract heeft.

“We staan vanaf nu op één lijn met Mercedes, Ferrari en Renault. We hadden nooit gedacht dat we nu met de motor zouden bereiken wat we jaren geleden al met het chassis hebben gedaan. Het is nu zaak dat we onze motor van Red Bull gaan integreren in dat chassis”, aldus de Engelsman bij de bekrachtiging van het akkoord met Honda.

De Japanse motorleverancier stopt na dit seizoen in de Formule 1, maar stelt zijn motoren en de technologische kennis nog drie jaar beschikbaar aan Red Bull. De Oostenrijkse energiedrankgigant heeft speciaal voor het onderhoud en de ontwikkeling van de motoren een technische afdeling geopend bij de werkfabriek in het Engelse Milton Keynes. “Het contract met Honda is voor de korte termijn, maar er moet ook een langetermijnvisie zijn, want de investeringen in de nieuwe faciliteiten zijn aanzienlijk.”

Horner benadrukte dat Red Bull vanaf nu onafhankelijk opereert. “Onze faciliteit in Milton Keynes is volledig in staat om zelf de motor van de nieuwe generatie te ontwerpen en te bouwen. We zijn niet verplicht een partner te zoeken, dus hebben ook de onafhankelijkheid het zelf te doen. En er is wat ons betreft ook geen discussie over de merknaam. Zoals Mercedes een motor van Mercedes heeft, heeft Red Bull een motor van Red Bull.”