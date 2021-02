Technisch directeur De Wit van KNSB trots op Friese schaatsbubbel

Het leek een vrijwel ‘onmogelijke’ missie in de huidige coronapandemie, maar het is de Nederlandse schaatsbond KNSB toch gelukt: een internationale schaatsbubbel in Friesland creëren die vrijwel zonder incidenten ruim een maand in stand bleef. “Ik ben echt verschrikkelijk trots wat we hier met alle mensen van House of Sports, KNSB en niet te vergeten Thialf hebben neergezet”, liet technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond KNSB voldaan weten.

Het begon met de EK allround en EK sprint in Thialf (16-17 januari) en eindigde via twee wereldbekers (22-24 en 29-31 januari) met de WK afstanden (11-14 februari). Afgezien van enkele ‘grensgevallen’, die waarschijnlijk een gevolg waren van oudere besmettingen, bleven alle betrokkenen in de Friese schaatstempel en in de vier schaatshotels negatief.

“Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF die op bezoek kwam, zei het heel treffend: ‘heel de wereld kijkt naar ons’. Dat geeft aan dat we hier gezamenlijk iets bijzonders en iets heel goeds hebben gedaan”, betoogde De Wit.

Dankzij de Nederlandse inspanningen bleef de internationale schaatsunie ISU een verloren seizoen bespaard. “Het bestuur heeft inderdaad heel lovend gereageerd, ze zijn natuurlijk ook gewoon zeer blij dat ons concept heeft gewerkt. Terwijl je in heel de wereld juist ziet, dat het niet kan. De ISU zat wel heel strak op alle regels en dat was logisch uiteraard.”

De Wit sluit niet uit dat de ISU, als de coronacrisis aanhoudt, de Nederlandse aanpak als blauwdruk gaat gebruiken voor andere toernooien. “Dat denk ik wel, ja. Het olympische testevent voor het shorttrack is in oktober in Peking. Voor de langebaan is dat nog onzeker. In principe staan de vier wereldbekers in november en december gepland voor Noord-Amerika en Europa. Misschien dat de ISU alsnog China toevoegt en Noord-Amerika schrapt. Dat zou wel wenselijk zijn, maar aan de andere kant hebben we dan wel te maken met coronaprotocollen die nu nog niet oké zijn. Als je naar China reist, moet je geloof ik eerst twintig dagen in quarantaine in een overheidsgebouw. Het valt dan niet mee om daarna nog te presteren.”

De Wit heeft met de ISU nog wel wat meer Chinese zaken te bespreken. “We hebben begrepen, dat de Chinese sporters al aan het trainen zijn op de olympische locaties in Peking. Als je gelijke competitiekansen wilt creëren, lijkt me dat niet de bedoeling.”