Voetbalsters rekenen overtuigend af met België

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun olympische jaar geopend met een overwinning op België, dat er vooral in de tweede helft niet meer aan te pas kwam. In het Koning Boudewijn Stadion van Brussel werd het 1-6 voor de formatie van bondscoach Sarina Wiegman. Het was alweer de 32e ontmoeting tussen beide landen.

Na iets meer dan een half uur zette Vivianne Miedema Oranje op voorsprong. De altijd scorende spits schoot raak in de rebound, nadat Lieke Martens via keepster Justien Odeurs de lat had geraakt. Miedema raakte in het eerste deel ook nog lat en paal, Jill Roord zag een hard schot gekeerd door Odeurs.

Davina Philtjens was voor België het dichtst bij een treffer. Zij raakte buiten bereik van doelvrouw Sari van Veenendaal de lat.

Meteen na de hervatting miste Roord een riante kans op de 2-0, na een mooie pass van Daniëlle van de Donk. Even later scoorde Roord wel, nadat de Belgische keepster aanvankelijk redde na een fraaie aanval via Miedema en Martens.

Na ruim een uur had België succes via Marie Minnaert. Amper 2 minuten later stelde Stefanie van der Gragt alweer orde op zaken, door raak te koppen uit een hoekschop. Met een schuiver van flinke afstand zorgde Martens voor 1-4. Daarna scoorden ook nog Daniëlle van de Donk en Renate Jansen.

“De manier waarop we op het veld stonden, is iets waar ik zeer tevreden over ben”, zei Wiegman. “Met veel energie en met de intentie om samen oplossingen te vinden. Ook verdedigend zat het goed in elkaar. Heel positief was ook dat we veel kansen hebben gecreëerd. Aanvankelijk misten we er misschien wat veel, maar dat is goedgekomen. Dat we meerdere doelpuntenmakers hebben is ook belangrijk. We zijn niet afhankelijk van één schutter.”

Wiegman herhaalde blij te zijn dat ze met Oranje kan spelen. “Maar het is een rare tijd. We zijn dankbaar dat dit in elk geval kan en voor de speelsters is het fijn om samen te zijn. We richten ons op de Olympische Spelen van Tokio, onze informatie is dat het doorgaat. Met het vaccin is er een in deze tijd van corona in de wereld een stip aan de horizon. We gaan er volle bak voor.”

Nederland speelt volgende week in Venlo nog een oefenwedstrijd, dan tegen Duitsland.