Waterpoloërs Oranje opnieuw niet naar de Spelen

De Nederlandse waterpoloërs kunnen deelname aan de Olympische Spelen vergeten. De ploeg van coach Harry van der Meer werd vrijdag in Rotterdam op het olympisch kwalificatietoernooi in de kwartfinales uitgeschakeld door Montenegro. De nummer 3 van Europa was met 13-7 te sterk: 4-0 3-3 3-4 3-0. Alleen de beste drie landen plaatsen zich voor de Spelen van Tokio.

Oranje had donderdag in de laatste groepswedstrijd nipt verloren van Rusland, waardoor het in de kwartfinales op de winnaar van de andere groep stuitte.

Nederland deed voor het laatst in 2000 mee aan de Spelen, Van der Meer was toen nog een van de spelers. Voor de Spelen van Rio 2016 werd plaatsing net gemist.