Golfer Woods hoogst onzeker over deelname Masters

Golficoon Tiger Woods twijfelt over deelname aan de Masters. De vijfvoudig winnaar van het Major-toernooi in Augusta onderging in december voor de vijfde keer een rugoperatie en weet niet zeker of hij over zes weken voldoende hersteld is om mee te spelen. “Mijn God, ik hoop dat ik erbij kan zijn, maar ik weet echt niet of het gaat lukken. Ik moet zuinig zijn op mijn rug, want ik heb er maar één”, vertelde de 45-jarige Woods aan CBS.

Woods won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus. De Masters staan gepland voor 8 tot en met 11 april. Het herstel van Woods duurt wel langer dan verwacht, want na de ingreep in december rekende hij op een rentree in maart. Nu is al zeker dat hij tot aan de Masters geen toernooien speelt. “Ik voel me goed, een beetje stijf en ik heb nog niet veel geoefend. Naar de putter heb ik alleen nog maar gekeken. Ik krijg nog één MRI-scan en dan hoop ik de trainingsintensiteit wat te verhogen”, aldus Woods.