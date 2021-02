Zwemster Heemskerk krijgt extra kwalificatiekans op 50 meter vrij

Femke Heemskerk krijgt alsnog een kans zich te plaatsen voor de 50 meter vrije slag op de komende Olympische Spelen in Tokio. De zwemster neemt het vrijdag 9 april bij de Eindhoven Qualification Meet op tegen Valerie van Roon. “Deze ‘oplossing’ is het resultaat van een mediation met beide zwemsters nadat er een impasse was ontstaan rondom de kwalificatie op dit onderdeel”, meldt zwembond KNZB.

De 33-jarige Heemskerk moest in december in Rotterdam de olympische kwalificatiewedstrijden missen, omdat haar man positief had getest op het coronavirus. De Zuid-Hollandse raakte daardoor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag kwijt aan Van Roon. Heemskerk legde zich echter niet bij deze gang van zaken neer en vroeg om een herkansing in de vorm van een swim-off. Die wees de KNZB af. Volgens technisch directeur van de zwembond, André Cats, was in de reglementen opgenomen dat er geen uitzonderingsposities zouden zijn. Heemskerk schakelde daarop de tuchtcommissie in. Die stelde haar in het gelijk.

“De KNZB was voornemens hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de tuchtcommissie omdat we van mening blijven dat je in de kwalificatieprocedure voor Tokio geen rekening kunt houden met alle individuele Covid-gevallen”, zegt Cats nu. “Tegelijkertijd is het belangrijk om deze zaak in de aanloop naar de Spelen zo snel mogelijk op te lossen, zeker ook in het belang van de betrokken zwemsters. Daarom is aan Valerie en Femke een oplossingsrichting voorgesteld.”

Heemskerk en Van Roon hebben ingestemd met het voorstel dat zij allebei op 9 april nog een laatste kans krijgen een snellere kwalificatietijd te realiseren. De zwemster met de snelste tijd zal naast Ranomi Kromowidjojo op de Spelen in Tokio mogen meedoen aan de 50 meter vrije slag. Andere zwemsters die starten op 9 april op de 50 meter vrij maken geen onderdeel uit van de extra kwalificatieronde.

“Dit soort kwesties vreet energie van topsporters”, aldus Cats. “Je wilt als sportbond natuurlijk niet dat sporters in dergelijke zenuwslopende situaties terechtkomen. Het is daarom goed dat er nu helderheid is over het vervolg. Met name ook voor Valerie, die na een zeer sterke race in Rotterdam zeker dacht te zijn van Tokio, is de situatie ontzettend vervelend.”

Bij de Eindhoven Qualification Meet kunnen de Nederlandse zwemmers zich van 9 tot en met 11 april kwalificeren voor de nog openstaande plekken voor de Olympische Spelen in Tokio en de Europese Kampioenschappen in Boedapest.