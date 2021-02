TU Delft gaat mogelijke ‘meewind’ in Thialf onderzoeken

De TU Delft gaat op verzoek van de directie van Thialf onderzoek doen naar de vermeende ‘meewind’ in de ijstempel in Heerenveen. Naar verwachtingen zijn in de loop van maart de eerste resultaten bekend.

In Thialf werden de afgelopen weken veel toptijden gereden, met als hoogtepunt een wereldrecord op de 10 kilometer van de Zweed Nils van der Poel. Na die goede prestaties werden er ook vraagtekens gezet bij de luchtcirculatie in Thialf. Door nieuwe roosters zouden schaatsers wellicht te veel van de wind hebben geprofiteerd.

“Thialf heeft eerlijke competitie hoog in het vaandel staan en betreurt het dan ook dat sommigen vraagtekens bij dit onderwerp blijven zetten”, stelt de ijstempel vrijdag in een verklaring.

De directie van Thialf heeft de belangrijkste stakeholders ISU, KNSB en NOC*NSF over het onderzoek geïnformeerd.