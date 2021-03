Geblesseerde tennisster Barty mist na Doha ook Dubai

Tennisster Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, heeft zich geblesseerd afgemeld voor het WTA-toernooi van volgende week in Dubai. De 24-jarige Australische kampt met een blessure aan haar linkerbeen. Ze meldde zich daarom eerder al af voor het toernooi van deze week in Doha. Barty hoopt eind deze maand haar rentree te maken in Miami.

Barty bleef op de Australian Open in Melbourne steken in de kwartfinales. De aanvoerster van de mondiale ranking moest het daarin afleggen tegen Karolina Muchova uit Tsjechiƫ. Barty won in de aanloop naar de Australian Open wel de Yarra Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien die in Melbourne werden gespeeld.

De Australische vloog er vorige week in Adelaide direct uit tegen de Amerikaanse Danielle Collins. Barty meldde zich daarna af voor Doha.