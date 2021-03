Golfer Woods: steunbetuigingen helpen mij door zware tijd

Golfer Tiger Woods heeft bijzonder veel steun aan alle reacties van spelers en fans, na zijn zware auto-ongeluk vorige week in de omgeving van Los Angeles. “Jullie helpen mij door deze zware tijd”, verklaarde de voormalig nummer 1 van de wereld, die ernstige verwondingen aan een been opliep.

Bij toernooien in het afgelopen weekeinde droegen veel spelers een rood shirt en zwarte broek, iets wat Woods ook altijd doet op de slotdag. “Het deed veel met me toen ik jullie in deze kleding op televisie zag”, aldus de 45-jarige Woods vanaf zijn ziekbed. “Het was geweldig.”

Woods raakte zwaargewond bij een eenzijdig ongeval in zijn SUV, waarbij hij meerdere keren over de kop sloeg en door de brandweer uit zijn voertuig moest worden bevrijd. Hij werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel.