Alonso maakt rentree in F1 in blauwe bolide van Alpine F1

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maakt zijn rentree in de Formule 1 in een blauwe racewagen van Alpine F1 met een achterkant in wit en rood. Daarmee verwijst het team trots naar de Franse en Britse vlag en de historische racekleuren van Alpine.

Dat was dinsdag te zien tijdens de presentatie van de bolide van het F1-team dat een voortzetting is van Renault F1. Alpine is een Frans sportwagenmerk dat sinds de jaren 70 deel uitmaakt van Renault. Alonso en de Franse coureur Esteban Ocon zijn de rijders van Alpine F1.

De A521 van Alpine F1 heeft een Renault-motor en is door de afspraken over de reglementswijzigingen als gevolg van de coronapandemie, in grote lijnen vergelijkbaar met de RS20 van Renault van vorig seizoen. De fabrikant is al 45 jaar onafgebroken aanwezig in de Formule 1.

“Het is fantastisch om de krachtige, welluidende naam Alpine op een Formule 1-auto te zien”, zei Luca de Meo, de baas van Groupe Renault. “Nieuwe kleuren, nieuwe teamleiding, ambitieuze plannen: het is een nieuwe start, voortbouwend op een geschiedenis van ruim veertig jaar. We combineren de kwaliteiten van Alpine als het gaat om authenticiteit, elegantie en bravoure met onze expertise op het gebied van chassis en motoren.”