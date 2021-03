Materiaalpech Van der Poel helpt ploeggenoot Merlier aan zege

De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de wielerkoers Le Samyn gewonnen, waarmee het Waalse wielerseizoen wordt geopend. De sprinter van Alpecin-Fenix was na 205 kilometer in Dour de snelste in een sprint van een eerste groep.

Merlier was dank verschuldigd aan Mathieu van der Poel die zeer actief was in de finale, maar door een technisch mankement zijn kansen zag slinken. De Nederlander hield in de kopgroep noodgedwongen de benen stil en waarschuwde zijn ploeggenoot op tijd. Merlier greep zijn kans. De Noor Rasmus Tiller werd tweede, de Italiaan Andrea Pasqualon derde.