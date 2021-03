Hippische bond legt topsporttrainingen tijdelijk stil

De Nederlandse hippische sportfederatie KNHS heeft besloten om “uit voorzorg” alle kadertrainingen van de topsportpaarden de komende twee weken niet door te laten gaan. Dit vanwege de uitbraak van het rhinopneumonie-virus op een concours in Valencia. De overkoepelende FEI besloot eerder alle internationale wedstrijden tot eind maart af te gelasten, waaronder de Dutch Masters in Den Bosch.

In Nederland zijn vanwege de maatregelen tegen het coronavirus wedstrijden sinds 13 oktober al niet toegestaan. “We zien op dit moment nog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten tot en met 26 jaar te annuleren”, zeg de KNHS. Mensen onder 27 mogen sinds woensdag weer in groepsverband sporten van de overheid, iets wat tot nu toe alleen was toegestaan voor mensen tot 18 jaar.