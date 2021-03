Knegt: als ik mijn start verbeter, kan ik nog met de besten mee

Sjinkie Knegt kan terugkeren aan de wereldtop. Daar is de 31-jarige shorttracker van overtuigd, zegt hij in aanloop naar de wereldkampioenschappen van komend weekeinde in Dordrecht. “De start van mij is om te janken op dit moment. Als ik daar een aantal maanden energie insteek, dan geloof ik dat ik weer met de besten mee kan”, aldus Knegt.

De Fries eindigde eind januari bij de Europese kampioenschappen in Gdansk als achtste in het klassement. Hij hield twee medailles over aan het evenement, brons op de 1500 meter en goud met de aflossingsploeg. Het zal vooral beter moeten op de kortste afstanden, zegt hij.

Ruim twee jaar geleden liep Knegt ernstige brandwonden op bij het aansteken van de houtkachel in zijn huis. De shorttracker zit nog in zijn traject van herstel. “De afgelopen twee jaar hebben we weinig focus gelegd op de start. Ik wilde eerst weer gewoon lekker schaatsen en in conditie komen. Dan ga je natuurlijk niet trainingen lang de focus op de start leggen. Ik ben het een beetje verleerd. Ik vind het zelf niet heel storend, maar voor zo’n toernooi is het wel lastig voor mij op de 500 meter.”

Knegt is in vergelijking met de EK in januari alweer een stuk beter, denkt hij. Maar op de kortste afstand hoeven van hem nog geen wonderen te worden verwacht. “Sommige mannen zijn zo rap in de eerste anderhalve ronde. Daarna loop ik gewoon drie ronden achter de feiten aan. Dan kan ik in de laatste drie rondjes nog wel de snelste zijn misschien, dat maakt dan niet meer uit. Dan loop je al te ver achter.”

Zorgen maakt de geroutineerde shorttracker zich niet. “Het zou ook gek zijn als het allemaal in één keer weer 100 procent was. Ik ben er wel trots op dat ik me na die periode van ellende er weer tussen heb weten te schaatsen. Daar gaat het uiteindelijk wel om. Ik vind het mooi dat ik na twee jaar weer op een WK kan staan. Dat geeft denk ik wel aan dat ik het nog een beetje kan. Qua conditie heb ik ook wel weer een stapje gemaakt. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Knegt richt zich in Dordrecht, wat de individuele nummers betreft, vooral op de 1000 en 1500 meter. Op die afstanden kan hij meedoen om de prijzen, is zijn verwachting. “Daarna kan ik de balans opmaken voor wat het waard is voor het klassement.”

Naast Knegt doen Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf voor Nederland mee aan de WK. De Laat behaalde bij de EK in Polen brons in het klassement. Zilver was ook mogelijk geweest voor de shorttracker, die in aanloop naar de WK de verwachtingen tempert en bescheiden blijft. “Iedereen wil natuurlijk dat ik nu luidkeels roep dat ik wereldkampioen word, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ga er mijn best voor doen, ik wil een goed toernooi rijden.”

Bondscoach Jeroen Otter is niet verbaasd over de woorden van De Laat. “Maar geloof mij maar, die gozer is hartstikke goed. Hoe meer hij gaat winnen, hoe beter hij gaat presteren.”