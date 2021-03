Rijzende ster Bol nuchter onder favorietenrol EK atletiek

Voor Femke Bol is de 400 meter een mentaal spelletje. De snelste atlete van Europa op deze afstand heeft zich aangeleerd tijdens de races vooral aan andere dingen te denken dan de onvermijdelijke verzuring. “Ik let op mijn armtechniek of houding van mijn bovenlichaam. Of beeld me in dat een tegenstander vlak achter me nog komt aanzetten. Door die focus op iets anders voel je minder die pijn in je verzuurde benen.’’

Dat psychische trucje heeft de pas 21-jarige Amersfoortse bijna stormachtig naar de wereldtop geleid. Vorig jaar verraste ze de mondiale atletiekwereld met machtige optredens op de 400 meter horden. Ze won alle wedstrijden die ze liep en eindigde met een tijd van 53,79 bovenaan op de wereldranglijst. Deze winter scherpte ze vier keer het Nederlands record op de 400 meter aan en met 50,64 voert ze met afstand de Europese ranglijst van dit jaar aan.

Haar prestaties zijn ook de Europese bond niet ontgaan. Bol krijgt deze dagen op de EK indooratletiek in Torun de behandeling van een vedette. De Amersfoortse schoof donderdag zelfs aan bij de internationale persconferentie voorafgaande aan het toernooi en dat is alleen weggelegd voor de sterren. Bol is dan ook de topfavoriete voor het goud.

“Ik ben inmiddels wat gewend aan die aandacht, maar het verandert mij niet hoor. Ik denk niet anders over mezelf of over anderen. Ik ben nog steeds dezelfde Femke. Die doet haar ding, traint hard en geniet van haar sport. Ik voel me ook helemaal niet speciaal. Ik denk altijd: wat ik kan, kan een ander ook. Nuchter en bescheiden zijn is ook hoe ik ben opgegroeid.’’

Die instelling komt haar goed van pas in Torun, waar ze vrijdag in actie komt in de series. “Het doet wel wat met me, die favorietenstatus. De mensen verwachten wat van me. Aan de andere kant neem ik het maar niet te veel met me mee. Ik ben pas 21, dit is pas mijn eerste EK indoor, er kan op zo’n toernooi van alles gebeuren. Misschien stijgt een andere atlete wel boven zichzelf uit. Maar ik ben fit, weet wat ik kan en weet ook dat hier sta als degene met de beste tijd.’’

Bol heeft vooral heel veel zin in de EK. “Mijn laatste toernooi was de WK in Doha in oktober 2019. Dat is al weer eventjes geleden. Sindsdien heb ik veel vooruitgang gemaakt en laten zien dat ik hard kan lopen. Nu wil ik dat ook bewijzen op een toernooi, dus ik ben heel blij dat dit EK ondanks corona doorgaat.’’

Dat de wedstrijden in een sfeerloze indoorhal zonder publiek plaatsvinden, neemt ze voor lief. “Ik weet ook niet zo goed wat ik mis, want ik mag pas naar grote wedstrijden sinds er corona is.’’