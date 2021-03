Bertens: heel frustrerend als je maandenlang keihard hebt gewerkt

De nederlaag die Kiki Bertens dinsdag leed op het WTA-toernooi van Dubai “doet pijn”. Bertens verloor net als vorige week in Doha kansloos en wacht sinds haar rentree in het enkelspel nog op haar eerste overwinning.

“Ik had even tijd voor mezelf nodig; even ontspannen en het een plekje geven”, zei Bertens (29) enkele uren na haar aftocht. “Vandaag merkte je wel dat het echt nog niet ok√© is en dat is frustrerend als je maandenlang keihard hebt gewerkt. Ik wist wel dat ik niet op de toppen van mijn kunnen zou gaan spelen, maar ik had zeker wel meer van mezelf verwacht.”

Bertens verloor in 78 minuten met 6-1 6-4 van de Tsjechische Tereza Martincova, die plek 125 bezet op de wereldranglijst. “Het lag nu echt aan mij”, zei Bertens, die haar niveau vorige week nog lastig in te schatten vond omdat haar tegenstandster Jelena Ostapenko veel te sterk was.

“Ik speelde vandaag in elke game wel twee goede punten, maar je komt er niet als je ook nog eens vier kloteballen slaat. Het was echt heel erg zoeken en niets gaat meer vanzelf. Ik weet van mezelf ook dat ik wedstrijden nodig heb en dat ik me naar mate ik meer wedstrijden speel beter ga voelen. Ik moet weer constant worden en weet waar ik nu sta en dat dat niet goed is”, aldus Bertens, die noodgedwongen op het hoogste niveau haar rentree maakte.

“Andere opties zijn er niet. Omdat ik tot voor kort nog in de top 10 stond, kon ik er niet voor kiezen een klein WTA-toernooi te spelen. Hier kon ik me wel meten en trainen met de beste meiden.”

Bertens – die zich na haar achillespeesoperatie fysiek in orde voelt – blijft nog even in Dubai, waar ze zich voorbereidt op het toernooi van Miami, dat op 23 maart van start gaat. “In Nederland kun je niet zoveel door alle beperkingen en moet je indoor trainen. Dan train ik liever in het zonnetje buiten op een buitenbaan. Ik moet weer door, al is het nu niet altijd even leuk.”