Bach bij opening IOC-congres: geen twijfel over doorgaan Spelen

Thomas Bach laat er geen onduidelijkheid over bestaan. De Olympische Spelen van Tokio gaan komende zomer hoe dan ook door, verzekerde de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité zijn gehoor bij de opening van het 137e IOC-congres. “De vraag is niet of ze zullen doorgaan, maar op welke manier”, sprak de Duitser, die zonder tegenkandidaat zal worden herkozen. “Er is geen twijfel. De openingsceremonie zal op 23 juli doorgaan.”

In Japan zelf zijn de twijfels groot. Zo’n 80 procent van de Japanse bevolking denkt dat de Spelen nog eens uitgesteld zullen worden of helemaal niet meer doorgaan. Tokio en de omliggende gebieden van de Japanse hoofdstad verkeren momenteel nog in een noodtoestand vanwege de coronapandemie.

“We moeten ons laten leiden door wetenschap en feiten”, zei Bach. “Dat zijn de drijvende krachten geweest achter de draaiboeken die voor elke aanwezige op de Spelen werden ontwikkeld.”

Bach onderstreepte nog dat sinds september zo’n 270 wereldbekerevenementen en wereldkampioenschappen hebben plaatsgevonden. Daarbij waren zo’n 30.000 atleten aanwezig en werden zo’n 200.000 coronatests afgenomen. “Geen enkel van die evenementen was een virusverspreider. Dat is het bewijs dat een internationaal evenement kan worden georganiseerd waarbij de gezondheid van iedereen wordt gewaarborgd. De Olympische Spelen zijn nog eens veel beter af dan die evenementen, omdat er momenteel al volop wordt gevaccineerd.”