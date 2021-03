Machtsgreep Roglic in Parijs-Nice

Primoz Roglic heeft woensdag de vierde etappe van de Franse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. Het was een rit over 187 kilometer met aankomst bergop in Chiroubles. De Sloveen van Jumbo-Visma viel 3 kilometer voor de finish aan. Bergop bleek niemand hem te kunnen volgen.

Op 12 seconden van de ritwinnaar finishte de Duitser Maximilian Schachmann als tweede, net voor de Fransman Guillaume Martin. Roglic, die derde stond in het algemeen klassement, nam de leiderstrui over van de Zwitser Stefan Bissegger. Schachmann is nu ook tweede in het algemeen klassement, maar daar bedraagt de marge al 35 seconden. Donderdag voert de vijfde etappe van Vienne naar Bollène.

Roglic zag in de overwinning het resultaat van het harde werk op hoogte tijdens een trainingsstage met de ploeg op Tenerife. “In de tijdrit ging het al goed, maar vandaag laten we als ploeg zien dat we goed bezig zijn geweest. En we boeken zelfs twee zeges”, doelde hij op de overwinning van zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert in Tirreno-Adriatico, enkele minuten nadat Roglic in Chiroubles de finish was gepasseerd.

De Fransman Julien Bernard, als laatst overgebleven renner uit de kopgroep, en de mee aangesloten Spanjaard Luis León Sánchez begonnen als eersten aan de slotklim van 7 kilometer. Ondertussen voerden namens Jumbo de Nieuw-Zeelander George Bennett en Steven Kruijswijk het tempo op. Bij Bernard was het beste eraf. Sánchez hield het vol tot 3 kilometer voor de streep, maar kon niet meer aanpikken toen Roglic passeerde. Niemand in de groep favorieten had een antwoord op de aanval van de Sloveen, die aast op de eindzege in Parijs-Nice.

“Het was een zware dag, echt een rit voor mij”, vond de ritwinnaar en nieuwe leider. “We verdienen de trui, maar het doel is dat we hem in Nice nog hebben.”