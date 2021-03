Handbalsters oefenen in april in en tegen Kroatië

De Nederlandse handbalsters spelen in april oefenwedstrijden in Kroatië. De wereldkampioenen oefenen van 13 tot en met 15 april in ieder geval tegen Kroatië, mogelijk worden er nog andere tegenstanders aan toegevoegd.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft voor de trainingsstage een voorlopige selectie van 36 speelsters aangewezen. Hij maakt de definitieve selectie uiterlijk 29 maart bekend.

Oranje start volgende week de voorbereiding op de Olympische Spelen met twee oefenwedstrijden tegen Slovenië. De eerste wedstrijd is op vrijdag 19 maart. Twee dagen later treffen beide ploegen elkaar opnieuw.