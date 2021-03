Weertman werkt in warm Doha aan ‘perfecte’ zwemrace voor Spelen

Voor het eerst in dertien maanden duikt zwemmer Ferry Weertman zaterdag in Doha weer de zee in voor een wedstrijd over 10 kilometer. De olympisch kampioen van Rio 2016 ziet de World Cup vooral als voorbereiding op donderdag 5 augustus, de dag van de olympische wedstrijd in Japan.

“Dit is een mooi meetmoment om te kijken waar ik sta. Natuurlijk, ik race altijd om te winnen. Maar het is nu niet zo belangrijk waar ik eindig. Ik wil vooral kijken wat ik hier uit kan halen om ervoor te zorgen dat ik straks in Tokio weer op de hoogste trede sta”, zegt Weertman vanuit Doha, waar hij ruim een jaar geleden ook zijn laatste wedstrijd in het open water zwom. Toen finishte hij als achtste.

“Ik let vooral op mijn voorbereiding. Het zou kunnen dat we straks in Tokio verplicht overal een mondkapje moeten dragen. Maar een zware warming-up met een mondkapje op, hoe ervaar ik dat? Daar wil ik hier achter komen, zodat ik straks niet word overvallen. Alles moet kloppen op de Spelen.”

Weertman (28) is ook naar Qatar gegaan omdat de omstandigheden redelijk in de buurt komen van wat hem over minder dan vijf maanden in Tokio te wachten staat. “Op zich is water overal ter wereld hetzelfde: nat en zout. Maar in Tokio kan de watertemperatuur zomaar 28 à 30 graden Celsius zijn. Er zijn niet veel plekken ter wereld waar je dat hebt.”

In het eveneens warme Doha is het water 22 graden. “De bovenlucht is warm en droog, in Tokio krijgen we ook nog te maken met een hoge luchtvochtigheid. We zijn ons al een tijdje aan het voorbereiden op die omstandigheden. De eerste keer in dat warme water was wennen. Je hebt tijdens het zwemmen niet door dat je zo aan het zweten bent. Ik moet dus zorgen dat ik goed ‘afgeladen’ aan de start verschijn, zodat ik vocht kan verliezen tijdens de race. Niet alleen door veel te drinken, maar ook door veel koolhydraten te eten, daardoor houd je water vast. Zo probeer ik de grenzen te zoeken van wat mijn lichaam aan kan, zodat ik zo goed mogelijk aan de start verschijn. We hebben nu een goed plan klaarliggen.”

Na de World Cup in Doha gaat Weertman, de wereldkampioen van 2017, zich voorbereiden op het EK in mei in Boedapest. “Daar zwemmen we in koud water en dus met wetsuits aan. Vrijwel meteen daarna gaan we op trainingskamp, dan zoeken we de warmte weer op.” Het moet allemaal op 5 augustus leiden tot prolongatie van zijn olympische titel. “Wie mijn grootste concurrenten zijn? Die zes die in 2019 voor me eindigden op de WK kunnen allemaal uitzonderlijk goed zwemmen. Het is de vraag wie van hen op de hoogste trede komt te staan in Tokio. Op de hoogste trede naast mij dan”, zegt Weertman met een grijns.