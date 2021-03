Verstappen: goede test geeft natuurlijk geen garantie

Max Verstappen kijkt terug op een goede testdriedaagse in Bahrein. De Red Bull-coureur klokt zondag de snelste tijd op het Formule 1-circuit van Sakhir, nadat hij vrijdag op de eerste testdag ook al de snelste was geweest. Hij reed na de 139 rondjes van vrijdag nog eens 64 ronden. “Het was opnieuw een goede dag en we hebben ons hele programma kunnen draaien”, zei Verstappen.

De Limburger zei dat het van de coureur uit gezien heel lekker ging gedurende de hele test. “Het was een goed weekend, maar dat geeft je natuurlijk geen enkele garantie. Alle teams doen andere programma’s tijdens de testen. We kijken altijd wat we nog kunnen verbeteren aan de wagen en er zijn zeker nog zaken waar we aan kunnen werken, maar dat zullen alle teams hebben.”

Volgens Verstappen zullen ze over twee weken in de derde fase van de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein pas echt weten waar ze staan. “Maar algemeen gezien kan ik zeggen dat de wagen goed aanvoelt en dat ik ernaar uitkijk om te gaan racen.”