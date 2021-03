Tweejarige dopingschorsing olympisch kampioen kogelslingeren

Olympisch kampioen kogelslingeren Dilshod Nazarov uit Tadzjikistan is voor twee jaar geschorst door de Athletics Integrity Unit (AIU) wegens doping. Bij het hertesten van zijn urinestalen die hij bij de WK in 2011 in Zuid-Korea afstond, zijn alsnog verboden middelen ontdekt. Hij is nu met terugwerkende kracht geschorst en mag dit jaar vanaf eind september weer aan wedstrijden meedoen. Zijn resultaten tussen 29 augustus 2011 en 29 augustus 2013 zijn geschrapt.

Nazarov (38) nam tot dusver vier keer deel aan de Olympische Spelen. Bij Rio 2016 veroverde hij de eerste olympische titel ooit voor zijn land.