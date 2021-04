Marko: technische problemen kostten Verstappen zege in Bahrein

Max Verstappen heeft vorige week waarschijnlijk door technisch problemen de eerste race van de Formule 1 in Bahrein niet gewonnen. Dat zegt Helmut Marko, de machtige topadviseur van Red Bull op de Duitse website Formel1.de.

Verstappen zou in de beginfase drie tienden van een seconden per ronde hebben verloren vanwege een probleem met het differentieel, dat bepaalt hoe de wielen van de raceauto’s draaien. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, zou met hetzelfde probleem hebben geworsteld. “Ze hadden niet alleen minder grip, maar de achterwielen begonnen meer te slippen en de banden werden daardoor te snel heet”, aldus Marko.

Volgens Marko lukte het Verstappen daardoor niet om in de beginfase weg te rijden bij Hamilton, die snel naar binnen ging voor zijn eerste pitstop en vervolgens voor Verstappen op de baan kwam. “En we hadden nog een probleem, want we moesten het motorvermogen terugdraaien vanwege temperatuurproblemen”, weet Marko. “Toch slaagde Max er nog in om terug te komen.”

Verstappen haalde Hamilton in de slotfase van de race nog in, maar de Nederlander moest zijn leidende positie teruggeven omdat hij buiten de baan was beland. Verstappen eindigde als tweede, achter wereldkampioen Hamilton. Hij krijgt op 18 april op het Italiaanse circuit van Imola een herkansing in de tweede race van dit seizoen in de Formule 1.