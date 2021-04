Zwemster Heemskerk overklast Van Roon in strijd olympisch ticket

Zwemster Femke Heemskerk heeft bij de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen in Eindhoven een voorschot genomen op een ticket voor de 50 meter vrije slag. Heemskerk kwam in de series tot een persoonlijk record van 24,28 seconden, waarmee ze aanzienlijk sneller was dan haar concurrente Valerie van Roon die bleef steken op 24,85. De 33-jarige zwemster uit Roelofarendsveen vierde haar scherpe tijd met een klap op het water en liet daarna haar tranen de vrije loop.

Heemskerk miste eind vorig jaar het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam omdat ze kort daarvoor in quarantaine moest vanwege een positieve coronatest van haar man. Van Roon voldeed in Rotterdam met 24,63 aan de limiet voor de Spelen en was daarmee sneller dan de tijd die Heemskerk had staan (24,71). De 22-jarige Van Roon zou daarom samen met Ranomi Kromowidjojo op dit nummer naar Tokio gaan. De afwezige Heemskerk legde zich daar echter niet bij neer. Ze eiste een extra kans en haalde uiteindelijk via een tuchtzaak haar gelijk.

Afgesproken werd dat Heemskerk en Van Roon in Eindhoven beiden nog een kans zouden krijgen om hun tijd te verbeteren. Heemskerk, op de 100 vrij al zeker van een olympisch ticket, greep die kans in de series met beide handen aan. In de finale van vrijdagavond valt de beslissing. Van Roon weet nu dat ze sneller moet zwemmen dan 24,28 om naar Japan te gaan.