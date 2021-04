Basketballer Tatum blinkt uit bij Boston Celtics met 53 punten

De basketballers van Boston Celtics hebben een moeizame zege geboekt op Minnesota Timberwolves in de NBA. De ploeg won pas na verlenging met 145-136. Grote man was Jayson Tatum, die met 53 punten een groot aandeel had in de overwinning.

De Celtics gaven in reguliere speeltijd een voorsprong van 17 punten weg en lieten de Timberwolves terugkomen tot 124-124. In de extra speeltijd sloeg de thuisploeg alsnog toe, mede dankzij een trefzekere Jaylen Brown, die tot 26 punten kwam in de hele wedstrijd.

In het duel tussen Atlanta Hawks en Chicago Bulls waren er ook hoge individuele scores. Trae Young loodste met 42 punten en 9 assists de Hawks naar de winst: 120-108. Bij de Bulls was Zach LaVine op dreef met 50 punten, maar hij kon ondanks die persoonlijke topscore een nederlaag niet afwenden.