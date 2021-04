Duitse sport doet beroep op Merkel: buiten geen besmettingen

De Duitse sportbonden hebben een gezamenlijk beroep gedaan op bondskanselier Angela Merkel om activiteiten in de buitenlucht weer toe te staan. Ze reageren daarmee op een open brief die een wetenschappelijke instelling onlangs aan de regeringsleider stuurde. “De angst dat corona zich via bijvoorbeeld het amateurvoetbal verspreidt is ongegrond”, zegt Rainer Koch, vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond en verantwoordelijk voor amateursport.

Hij beroept zich daarbij op de brief van de instelling GAeF, dat de invloed van aerosolen bij de verspreiding van het virus onderzocht. “Tot nu toe zijn al onze essentiĆ«le bevinden terzijde geschoven”, zegt het bureau tegen Merkel. “In plaats daarvan worden symbolische maatregelen genomen, zoals het verplicht dragen van een masker tijdens het joggen. Met onze praktische adviezen wordt niets gedaan.”

De overdracht van het virus vindt vrijwel zonder uitzondering binnenshuis plaats, benadrukten de onderzoekers. Koch: “De bal moet weer rollen. De georganiseerde verenigingen zijn een belangrijke baken in het leven van miljoenen mensen en geen bron van besmettingen. Wij zeggen dit al een jaar en het wordt tijd dat dit wordt erkend. De bewijzen voor onze stelling stapelen zich op.”

De Nederlandse sportwereld wijst er ook al langere tijd op dat in elk geval buitensporten zonder restricties weer mogelijk moet zijn. De KNVB heeft zelfs al geopperd de jeugd in elk geval toestemming te geven op de fiets naar het complex van een tegenstander te laten gaan. Ook dit mag vooralsnog niet.

Tegengeluiden zijn er echter ook. Andrew Lichtenberg, hoofdarts van de Duitse atletiekbond: “Ik zou niets liever willen dan de mensen weer te zien sporten. De onderzoeksresultaten wijzen erop dat het wellicht kan. Aan de andere kant heb ik ook twijfels. Nieuwe mutaties van het virus zijn agressiever en hoe die zich precies in de buitenlucht gedragen, weten we niet. Daarom moeten we met de versoepelingen heel bedachtzaam te werk gaan.”

In Duitsland zijn 27 miljoen mensen op de een of andere manier betrokken bij sport.