Viruspiek in Japan 100 dagen voor aanvang Olympische Spelen

Met nog exact honderd dagen te gaan tot de Olympische Spelen in Tokio vecht Japan harder dan ooit tegen het coronavirus. Het land zit middenin de “vierde golf van besmettingen”, aldus Shigeru Omi, voorzitter van de commissie die de regering adviseert over Covid-19. Hoofdstad Tokio meldde afgelopen dinsdag 510 nieuwe besmettingen, Osaka registreerde een recordaantal van 1099 positieve gevallen.

“We zullen ons in deze periode moeten inspannen om de verspreiding van infecties tegen te gaan en het virus te verslaan, omdat we graag met iedereen de Olympische Spelen willen houden”, zei gouverneur Yuriko Koike van Tokio. Vooralsnog bevindt de stad waar op 23 juli de openingsceremonie van de Spelen is gepland, zich in een lockdown. Ook het vaccineren verloopt traag in Japan. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is slechts 0,4 procent van de bevolking ingeënt.

Niettemin is het Internationaal Olympisch Comité ervan overtuigd dat de Spelen doorgaan. “Ik aarzel geen moment als ik zeg dat de Spelen doorgaan zoals gepland”, zei vice-voorzitter John Coates in een speciale videoboodschap. “Het worden de veiligst mogelijke en best voorbereide Spelen ooit”, aldus de Australiër. “We zorgen er met tal van maatregelen voor dat alle deelnemers en de Japanse bevolking veilig zijn.”

Japan heeft al besloten geen buitenlandse toeschouwers toe te laten en dubt nog over het toelaten van Japanse fans. De traditionele fakkelestafette met de olympische vlam vindt plaats in sobere vorm en moet al sommige delen van het geplande traject overslaan. Bovendien is de stemming onder de bevolking behoorlijk omgeslagen. Uit een recente enquête kwam naar voren dat bijna driekwart van de Japanners wil dat de Spelen worden afgelast of opnieuw uitgesteld.

Coates klonk in zijn boodschap echter strijdbaar. “De sporters, de olympische beweging, de organisatoren en het Japanse volk zullen laten zien dat de Spelen een overwinning zijn van de mensheid op de pandemie.”