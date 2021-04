NOC*NSF zet met wielerbond en Jumbo-Visma talentprogramma op

Sportkoepel NOC*NSF zet samen met de Nederlandse wielerbond KNWU en wielerploeg Jumbo-Visma een talentprogramma op, genaamd CyclingClassNL. Dit opleidingsprogramma is bedoeld voor getalenteerde jongens en meisjes binnen de wielersport in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar.

“Nederland is een fantastisch wielerland en dat willen we graag blijven, maar je blijft niet zomaar aan de top”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF. “Daarvoor moet je steeds investeren in het ontwikkelen van talent.”

Hendriks stelde vorig jaar in gesprek met algemeen directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma de vraag: ‘wie is de nieuwe Tom Dumoulin?’. Hendriks en Plugge kwamen tot de conclusie dat er wat moet gebeuren als Nederland over vijf tot tien jaar nog steeds tot de toplanden in het wielrennen wil behoren.

Om daarvoor te zorgen, gaan NOC*NSF, de KNWU en Jumbo-Visma samenwerken. De grootste Nederlandse talenten worden via CyclingClassNL op dagelijkse basis begeleid. Ze blijven voorlopig wel bij hun eigen wielerclub rijden.