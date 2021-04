Tsitsipas oppermachtig in finale graveltoernooi Monte Carlo

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft het Masters 1000-toernooi van Monte Carlo gewonnen. Tsitsipas was in de finale van het graveltoernooi in twee sets te sterk voor de Rus Andrej Roeblev: 6-3 6-3. Een vroege break werd de Rus, vrijdag de bedwinger van Rafael Nadal in de kwartfinales, in beide sets fataal. De partij was al na minder dan vijf kwartier beslist.

Het toernooi van Monaco is het eerste uit de hoogste categorie (Masters 1000) van het gravelseizoen. Nadal won het toernooi sinds 2005 liefst elf keer. Vaak was het een aanzet voor een later succes op Roland Garros. Roeblev stond een twaalfde titel in de weg, maar de Rus leek zondag aan het einde van zijn krachten. Het was de 22-jarige Griek die de partij beheerste en zo zijn zesde titel veroverde, de eerste uit de Masters-serie.