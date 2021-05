Golfer Luiten voor darmonderzoek terug naar Nederland

Golfer Joost Luiten heeft het Tenerife Open niet afgemaakt. De 35-jarige Nederlandse prof trok zich zondag voor de vierde en laatste ronde terug wegens buikklachten. Hij keert zo snel mogelijk terug naar Nederland voor nader onderzoek.

“Een paar dagen terug kreeg ik klachten in mijn buik”, legt Luiten uit op zijn website. “Donderdag en vrijdag had ik al wat pijn en last met lopen, zaterdag werd het steeds erger en ging het eigenlijk al niet meer. Ik ben naar een arts gegaan en vervolgens is er hier op Tenerife een scan gemaakt van mijn buik.”

Luiten: “Er bleek iets niet goed te zijn met de uitstulpingen van de dikke darm, wat ik begreep een verdraaiing van de uitsteeksels en het lijkt alsof dat aan het afsterven is. De dokter hier wilde meteen opereren, volgens hem een kleine kijkoperatie. Maar er kunnen altijd complicaties optreden en zijn Engels was gebrekkig, dus ik heb ervoor gekozen zo snel mogelijk naar Nederland te gaan voor een second opinion en dan mogelijk een operatie.”

Luiten stond zaterdag na de derde ronde op de 55e plaats. Darius van Driel sloot het evenement van de Europese Tour af op de 63e plek. Lars van Meijel eindigde als 72e. De Zuid-Afrikaan Dean Burmester won het toernooi met een score van 259 slagen (-25). Hij pakte de eindzege dankzij een uitstekende slotronde van 62 slagen (-9).