Handballers tweede in kwalificatiegroep na zege op Polen

De Nederlandse handballers hebben zich verzekerd van de tweede plek in de kwalificatiegroep voor het voor het Europees kampioenschap in 2022. In de laatste groepswedstrijd in Almere versloeg Oranje, dat al zeker was van EK-deelname, Polen met 32-30.

De handballers van bondscoach Erlingur Richardsson hadden zich met de zege op Turkije van afgelopen donderdag al geplaatst voor het EK. Met een zege op Polen, dat donderdag nog verrassend Slovenië had verslagen, kon Oranje nog tweede in de groep worden en zo een betere uitgangspositie tijdens de loting afdwingen.

In de eerste helft ontliepen beide ploegen elkaar nauwelijks. Onder aanvoering van vedette Luc Steins namen de Nederlandse handbalmannen een kleine voorsprong en gingen met 17-16 de rust in. In het begin van de tweede helft vergrootte Oranje met een ‘tussensprint’ en goed verdedigen de marge naar vijf: 23-18. Polen knokte zich echter weer terug naar 24-24, maar Oranje herpakte zich, liep weer uit naar een marge van vier treffers (29-25) en hield daarvan genoeg over voor de zege: 32-30.

De Nederlandse handballers deden pas één keer mee aan een EK. Dat was in januari 2020 in Noorwegen. Toen werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase.