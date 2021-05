Wielrenner Froome wuift suggesties over stoppen weg

Wielrenner Chris Froome lacht om de suggesties van critici dat hij zijn fiets beter kan opbergen. De kopman van Israel Start-Up Nation gelooft nog altijd dat hij naar zijn topvorm toewerkt na te zijn hersteld van de meervoudige verwondingen bij een valpartij van bijna twee jaar geleden.

“Tijdens de laatste paar wedstrijden hebben mensen gezegd ‘berg je fiets op, je bent klaar, het is afgelopen’. Ik moet daar om lachen. Die mensen weten niet hoe erg mijn verwondingen waren”, zegt Froome in een video op YouTube. “Zij weten niet van hoe ver ik moest terugkomen en kennen me klaarblijkelijk niet als persoon. Ik ga niet opgeven. Ik weet dat ik terug kan komen.”

Froome lag meer dan drie weken in het ziekenhuis na een zware val op hoge snelheid tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné van 2019. De viervoudig Tourwinnaar brak een dijbeen, elleboog en meerdere ribben, maar kon vorig seizoen zijn rentree maken. Aan het einde van dat seizoen verliet de Brit de ploeg Ineos-Grenadiers voor Israel Start-Up Nation.

De wielrenner kon dit seizoen nog niet veel goede uitslagen laten zien. “In de Ronde van Catalonië kon ik echt niet volgen. Maar ik begin vooruitgang te merken en voel me beter op de fiets. Ik ga zeker niet de handdoek in de ring gooien”, klinkt Froome vastberaden.

De ronderenner wil met een hoogtestage toewerken naar de Tour de France, waar hij het afgelopen jaar niet aan de start stond. “Het heeft tijd nodig en ik heb nog veel werk te verrichten en ben ook bereid dat werk te verzetten. Hoe meer van dit soort berichten mijn kant op komen, hoe meer het me aanspoort en me motiveert.”