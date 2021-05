Van Vleuten onbedreigd in Wielerweek Valencia

Annemiek van Vleuten start zondag als leidster in de laatste etappe van de Wielerweek Valencia, een vierdaagse rittenkoers. De derde etappe werd zaterdag gewonnen door de Britse Alice Barnes, die de snelste was in een massasprint. De rit ging over 120 kilometer van Sagunto naar Valencia. De Nederlandse Mylène de Zoete eindigde als derde.

Van Vleuten, die uitkomt voor Movistar, finishte als tiende en behield een ruime voorsprong (2.16) op de Spaanse Mavi García, haar naaste belager. In de slotrit van zondag, van Finestrat naar Alicante, moeten nog enkele cols worden bedwongen.