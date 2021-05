Hamilton leert achter Verstappen veel over zijn concurrent

Lewis Hamilton heeft in de Grote Prijs van Spanje naar eigen zeggen heel veel geleerd over Max Verstappen. “Misschien wel meer dan in alle voorgaande races bij elkaar”, zei de Britse coureur van Mercedes. Hamilton reed op het circuit van Barcelona vooral achter zijn Nederlandse rivaal aan, maar stond uiteindelijk wel op de hoogste trede van het podium.

“Het was een heel goede dag. Ik heb veel over Max geleerd. Ook in dat opzicht was het een goede race”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die dit seizoen meer dan ooit wordt uitgedaagd door de Nederlander. “Als je op de baan rijdt, zie je weer andere dingen. Ik heb hem in deze race van relatief dichtbij gevolgd en zo veel geleerd over zijn auto en hoe hij die gebruikt.”

Teambaas Toto Wolff van Mercedes sprak eveneens van een leerzame dag. “Als je de andere auto en de andere coureur van zo dichtbij kan volgen, dan leer je meer. En dat kan een voordeel zijn”, zei Wolff, zonder de namen van Verstappen en diens renstal Red Bull te noemen.

De Nederlandse kopman van Red Bull nam bij de start de eerste plaats over van de van poleposition vertrokken Hamilton. Verstappen reed het grootste deel van de race voorop, maar werd in de slotfase gepasseerd door de Brit die een uitgekiende bandenstrategie had. De achterstand van Verstappen op Hamilton in het WK-klassement liep op naar 14 punten, na vier van de 23 races.