Tennisster Swiatek na toernooizege in Rome nummer 9 van de wereld

Iga Swiatek behoort sinds maandag tot de tien beste tennissters van de wereld. De 19-jarige Poolse is dankzij winst van het toernooi van Rome gestegen van de vijftiende naar de negende positie. Swiatek won zondag in de finale met 6-0 6-0 van de Tsjechische Karolina Pliskova.

In de top van de ranglijst is niets veranderd. De Australische Ashleigh Barty is nog steeds de nummer 1. Kiki Bertens is op de zeventiende positie de beste Nederlandse.

Bij de mannen blijft Novak Djokovic de lijst aanvoeren. De Serviër verloor zondag in de finale in Rome van de Spanjaard Rafael Nadal, die derde blijft. Tallon Griekspoor, de mondiale nummer 131, is de beste Nederlander.