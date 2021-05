Lakers dankzij late score James alsnog door naar play-offs NBA

Een wanhoopsschot van vedette LeBron James heeft titelverdediger Los Angeles Lakers alsnog een plek in de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA bezorgd. Met nog een minuut te spelen in de barrage tegen Golden State Warriors en de schotklok bijna op 0 seconden, mikte James van afstand de bal raak voor een beslissende 3-punter. Het betekende een overwinning van 103-100 en een vervolg in de nacompetitie, waarin de Lakers op jacht kunnen naar titelprolongatie.

Tegenstander in de eerste ronde van de play-offs is komende zondag Phoenix Suns. De verliezende Warriors krijgen nog een laatste kans om zich ook bij de laatste zestien ploegen te voegen die verder strijden om het kampioenschap. Vrijdag is Memphis Grizzlies de tegenstander in een finale barrage. De Grizzlies schakelden eerder op de woensdagavond (plaatselijke tijd) San Antonio Spurs uit in de strijd om de laatste plekken in de play-offs: 100-96.