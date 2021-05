Sprinter Greipel wint ook in Ruta del Sol

Wielrenner André Greipel heeft de vierde rit in de Ruta del Sol in Spanje gewonnen. De renner van Israel Start-Up Nation was na 182,9 kilometer in Cúllar Vega de snelste in de massasprint voor de Colombiaan Alvaro José Hodeg en de Deen Mads Pedersen.

Voor Greipel is het de tweede ritzege in een week. Hij won afgelopen zondag de Trofeo Alcúdia op het Spaanse eiland Mallorca. De 38-jarige Duitser ging de sprint vroeg aan en de concurrenten kwamen niet meer bij hem in de buurt.

De leiderstrui in de Ruta del Sol blijft in handen van Miguel Angel Lopez. De Colombiaan van Movistar heeft 20 seconden voorsprong op Antwan Tolhoek van Jumbo-Visma. De Spaanse etappekoers eindigt zaterdag met een rit van Vera naar Pulpí over 107 kilometer.