Wielrenner Nizzolo wint eindelijk etappe in Ronde van Italië

Wielrenner Giacomo Nizzolo heeft eindelijk zijn etappezege in de Giro d’Italia op zak. De Italiaanse sprinter van Team Qhubeka ASSOS won de dertiende etappe na 198 kilometer in de massasprint. De Europees kampioen was in deze Ronde van Italië al twee keer als tweede geëindigd en had de voorgaande jaren ook al vaak genoegen moeten nemen met tweede en derde plaatsen.

Nizzolo moest in de sprint reageren op zijn landgenoot Edoardo Affini van Jumbo-Visma, die in de laatste honderden meters een gat had geslagen. Affini werd tweede voor de Slowaak Peter Sagan. Dylan Groenewegen eindigde als tiende.

De roze trui blijft in het bezit van de Colombiaan Egan Bernal. Zaterdag staat de etappe met aankomst op de Monte Zoncolan op het programma.

Het stond al vroeg vast dat de vrijwel vlakke dertiende rit in een massasprint zou eindigen. Drie renners kregen een vrijgeleide van het peloton om in de aanval te gaan: de Italianen Umberto Marengo en Samuele Rivi en de Zwitser Simon Pellaud. Het drietal kreeg echter geen al te grote voorsprong en werd op 7 kilometer van de streep ingerekend.

Het sprinttreintje van Jumbo-Visma kwam met anderhalve kilometer te gaan op kop. Affini nam het in de slotkilometer over van Jos van Emden, maar de Italiaan Daniel Oss achter hem liet een gat vallen. Nizzolo zette een lange sprint in om Affini nog bij te halen en passeerde hem net op tijd. De ritwinnaar kon zijn geluk achter de streep niet op.

“Eindelijk”, zei Nizzolo, die in zijn carrière al elf keer tweede was geworden in een Giro-rit. “Ik zei deze ochtend dat het mijn doel was om weer tweede te worden, misschien was dat de truc om de overwinning te pakken. Ik begon de sprint al van ver in de wind, maar ik had goede benen. Ik moest Affini voor me te pakken zien te krijgen en het lukte. Ik ben zo blij.”