Britse motorcoureur Rea viert honderdste zege in WK Superbike

De Noord-Ierse motorcoureur Jonathan Rea heeft zijn honderdste overwinning geboekt in het WK Superbike. De 34-jarige Brit schreef de openingsrace van het seizoen in Spanje op zijn naam en werd de eerste motorcoureur die in één WK-kampioenschap honderd wedstrijden wint. In een videoboodschap kreeg Rea felicitaties van onder anderen Lewis Hamilton, Marc Márquez, Giacomo Agostini, Valentino Rossi en ook zijn voormalige Nederlandse teambaas Ronald ten Kate.

“Dit is een mijlpaal, ik ben hier enorm blij mee”, zei Rea, die zich na zijn zege op het circuit van Aragón ook nog even richtte tot Formule 1-kampioen Lewis Hamilton. “Nu is het aan jou Lewis, succes!” De 36-jarige Brit staat op 98 overwinningen in de Formule 1.

De Noord-Ier rijdt sinds 2008 in het WK Superbike. Hij werd de afgelopen zes jaar wereldkampioen. Rea had 305 races nodig om tot honderd overwinningen te komen.

Michael van der Mark, de Nederlander in het WK Superbike, kwam in zijn eerste race voor zijn nieuwe team BMW niet verder dan de elfde plaats. De Zuid-Hollander reed de afgelopen jaren voor Yamaha. Hij werd vorig jaar vijfde in het WK.