Verstappen start als tweede in Monaco, pole voor Leclerc na crash

Max Verstappen heeft zich tijdens de kwalificatie voor de GP van Monaco niet weten te verzekeren van poleposition. De coureur van Red Bull start zondag als tweede.

De Monegask Charles Leclerc van Ferrari was in de kwalificatie van zijn thuisrace het snelst, maar moet afwachten omdat hij in het laatste deel van de kwalificatie zijn bolide in de vangrail reed. De rode vlag maakte direct een einde aan de kwalificatie. Het is voor de 23-jarige Leclerc zijn eerste pole sinds de GP van Mexico in 2019.

Mogelijk neemt Verstappen de pole nog over van Leclerc, die wegens herstelwerkzaamheden mogelijk een gridstraf krijgt. Zijn beschadigde bolide moest worden weggetakeld.

De 23-jarige Verstappen is er nog nooit in geslaagd de GP van Monaco te winnen. Hij wist in 2021 één van de vier races te winnen. Bij de andere drie GP’s was Lewis Hamilton de beste.

“Het is jammer van de rode vlag, want ik voelde me erg comfortabel”, aldus Verstappen, die dit seizoen alleen bij de openingsrace in Bahrein vanaf pole startte. “Het ging allemaal erg goed en we bouwden op naar het einde, maar de rode vlag heeft ons de kansen ontnomen.”

Hamilton, de leider in de WK-stand, stelde teleur en noteerde in de kwalificatie de zevende tijd. Zijn snelste ronde was 0,749 langzamer dan die van Leclerc. Verstappen was 0,230 langzamer dan de Monegask.

Achter Verstappen start Valtteri Bottas van Mercedes als derde, Ferrari-coureur Carlos Sainz staat naast hem op de tweede startrij. Sergio Pérez, de ploeggenoot van Verstappen, klokte in de kwalificatie de negende tijd.

De race begint zondag om 15.00 uur.