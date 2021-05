Wielrenner Bernal wint weer tijd maar rekent zich nog niet rijk

Wielrenner Egan Bernal was ook in de veertiende etappe de sterkste van alle kanshebbers voor de eindzege van de Ronde van Italië. Toch wilde de Colombiaanse drager van de roze leiderstrui zich nog niet rijk rekenen. “Ik heb een gaatje geslagen, maar er kan nog veel gebeuren”, zei hij aan de finish.

Bernal reageerde op de slotklim op een versnelling van Adam Yates en finishte als vierde, 11 seconden eerder dan zijn Britse concurrent die in het algemeen klassement nu tweede staat op een achterstand van 1.33 van de Colombiaanse kopman van Ineos-Grenadiers. “Mijn doel was om Yates te volgen”, zei Bernal. “Ik heb een goede uitgangspositie, dus hoef niet steeds aan te vallen. Maar daarna kon ik zelf toch nog versnellen.”

Bernal werd in de zware bergetappe lang onder druk gezet door de renners van Astana. “Ze verrasten me en ik wist dat de slotklim Aleksandr Vlasov goed zou liggen”, zei Bernal. “Gelukkig konden we in de finale weer de controle overnemen van ze.”