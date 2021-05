Wielrenner Campenaerts houdt Riesebeek van ritzege af in Giro

Wielrenner Victor Campenaerts heeft de vijftiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Belgische wielrenner van Team Qhubeka Assos versloeg na 147 kilometer in Gorizia in de sprint zijn Nederlandse medevluchter Oscar Riesebeek van Alpecin-Fenix.

Voor Campenaerts is het zijn eerste ritzege in een grote ronde. De Belg is sinds 2019 houder van het werelduurrecord. Dat nam hij met een afstand van 55,089 kilometer over van de Britse oud-Tourwinnaar Bradley Wiggins.

Campenaerts bezorgt zijn ploeg Qhubeka de derde ritzege in deze Giro, na eerdere overwinningen voor Mauro Schmid en Giacomo Nizzolo.

De vijftiende etappe van de Ronde van Italiƫ startte in mineur. Meteen na de start was er een grote valpartij waarbij Jos van Emden en de Duitse nummer 6 uit het klassement, Emanuel Buchmann, de grootste slachtoffers waren. Zij konden niet verder. De organisatie neutraliseerde de rit tijdelijk.

Meteen bij de herstart ging onder initiatief van Campenaerts een groep van vijftien renners ervandoor, met daarbij Riesebeek, Mollema en Lars van den Berg. Het peloton sloot de rijen en gaf de vluchters zo’n twaalf minuten voorsprong. Op 21 kilometer van de meet viel Campenaerts aan. Hij kreeg Riesebeek en de Spanjaard Albert Torres mee. Op de top van het steile klimmetje losten de Belg en Nederlander de Spanjaard en hielden een halve minuut voorsprong op enkele achtervolgers, onder wie Bauke Mollema.

In de door de regen spekgladde finale probeerde Campenaerts Riesebeek meerdere malen te lossen. De Nederlander kwam echter steeds terug, ook op 1 kilometer van de finish. De renner van Alpecin startte de sprint uit het wiel van de Belg, maar zag zijn rivaal er net voor de streep toch overheen komen. Mollema finishte op 9 seconden als zevende.

Het peloton met daarbij rozetruidrager Egan Bernal kwam op 17 minuten over de finish. Hij behield de leiding in het klassement. Maandag wacht de renners de koninginnenrit met drie zware beklimmingen.