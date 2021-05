De Nederlandse zwemploeg heeft de EK in Boedapest niet kunnen afsluiten met een medaille. Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Femke Heemskerk eindigden in de finale van de 4×100 meter wisselslag als vijfde in 3.57,41. De Europese titel ging naar de Britse vrouwen in 3.54,01, voor Rusland (3.56,25) en Italië (3.56,30).

Startzwemster Toussaint zakte weg op de laatste meters van de rugslag, waardoor Oranje na de eerste 100 meter al een flinke achterstand had. Schouten (schoolslag), De Waard (vlinderslag) en Heemskerk (vrije slag) konden de estafetteploeg niet meer terugbrengen in de strijd om de medailles op dit olympische nummer.

Oranje veroverde deze week tien medailles in het 50-meterbad van de Donau Arena: vier keer goud, vijf keer zilver en één keer brons. Een week eerder pakte Sharon van Rouwendaal in Boedapest twee gouden medailles in het open water (5 en 10 kilometer). Bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, bleef de oogst bij het langebaanzwemmen beperkt tot vijf medailles (vier zilver, één brons).

Ranomi Kromowidjojo zwom deze week naar goud op de 50 vrij en 50 vlinder, Heemskerk was de beste op de 100 vrij en Toussaint op de 50 rug. Arno Kamminga pakte op de schoolslag zilver op de 100 en 200 meter. De Waard zwom op de 50 rug naar het brons. Op de estafettenummers was er zilver op de 4×100 vrij (vrouwen en gemengd) en 4×100 wissel (gemengd).