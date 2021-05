Amazone Scholtens mist OS door blessure bij Desperado

De kans dat amazone Emmelie Scholtens aan de Olympische Spelen in Japan kan meedoen, is verkeken. Haar hengst Desperado N.O.P heeft een blessure opgelopen en kan daardoor niet van start gaan bij de komende observatiewedstrijden voor de Olympische Spelen.

“Het is heel jammer, maar geen Olympische Spelen voor ons”, laat Scholtens teleurgesteld weten. “Desperado N.O.P. heeft zich licht geblesseerd en de observatiewedstrijden komen gewoon te vroeg. We richten ons nu op het Europees kampioenschap. Dat geeft ons meer tijd en het is normaal gesproken wel goed haalbaar om er daar weer te staan.” Het EK dressuur wordt van 7 tot en met 12 september verreden in het Duitse Hagen.

Scholtens was met Desperado een serieuze kanshebber in de strijd om een van de drie teamplaatsen voor de Olympische Spelen. Het NK dressuur, dat van 4 tot en met 6 juni verreden wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, is de eerste observatiewedstrijd voor bondscoach Alex van Silfhout. Het CHIO Rotterdam, dat van 1 tot en met 4 juli in de agenda staat, is het tweede belangrijke meetmoment. Op 5 juli moeten de definitieve paardensportselecties voor de Olympische Spelen van Tokio bekend zijn.